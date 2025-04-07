Malatya’da kan donduran olay! 72 yaşındaki şahıs ağaca asılı halde ölü bulundu

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 01:55

Olay, 22.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Zeki Eser 'den (72) bir süredir haber alamayan yakınları ulaşmaya çalıştıkları şahsı bölgedeki bir yurdun alt kısmındaki alanda ağaca iple asılı halde buldu.

Malatya'da 72 yaşındaki şahıs ağaca asılı halde ölü bulundu. (İHA)

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.