Yolcuyu ölümden kurtaran Türk doktor Yunan medyasında kahraman ilan edildi!

Doç. Dr. Emrah Erdoğan, THY ile Selanik’e gitti. Apronda ABD’li bir turistin kalp krizi geçirdiğini fark etti. Önce kalp masajı, ardından THY ekibinin verdiği elektro şok cihazı ile müdahale etti. Hastayı ölümden kurtarırken, kendisi Yunan medyasında kahraman ilan edildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025

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Van'da görevli Türk doktor, Selanik'te kalbi duran ABD'li turisti kurtardı. Yunan medyasında manşetlere çıktı: Kahraman



YUNAN HAVALİMANINDA TÜRK DOKTOR MUCİZESİ

Bilimsel bir toplantıya katılmak için 18 Mart'ta 4 doktor arkadaşıyla Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul'dan Yunanistan'ın Selanik kentine giden Erdoğan, uçaktan indikten sonra havalimanı binasına geçmek için apronda beklerken yolculardan birinin kalp krizi geçirdiğini gördü.



Arkadaşlarının yardımıyla yolcuya ilk müdahaleyi yapan Erdoğan, THY kabin ekibinin getirdiği elektroşok cihazını da kullanarak yaptığı 20 dakikalık kalp masajıyla ABD'li yolcuyu hayata döndürdü. Hastaneye kaldırılan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



HAYAT KURTARMAK GÜZEL

Doç. Dr. Erdoğan'ın yaptığı bu müdahale, Yunan medyasında da geniş yer buldu. Yaptıkları müdahaleyle hastanın normale döndüğünü, nabzının düzeldiğini ve bilincinin açıldığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

Hastane içinde bile 15-20 dakikalık kalp masajı kolay değil. Hastaların çoğunda oksijen yetersizliğinden dolayı beyinde kalıcı hasar oluşabiliyor. Amerikalı yolcunun normale döndüğünü görünce çok mutlu olduk. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik. Bize teşekkür etti. THY ekibinin o sırada aprona inmesi, defibrilatör cihazını anında getirmesi hayat kurtarıcı oldu. Hayat kurtarmak güzel bir duygu. Selanik'te otelde, birkaç yerde bizi görenler, 'O doktor siz miydiniz?' diye sordu. Güzel tepkiler aldık. O anda orada olmasaydık yüzde 90 ihtimalle hayatını kaybedecekti. Hastanın hayatını kurtarmak, yaşamına dokunmak bizi mutlu etti.





Yunanistan'da kalbi duran 50 yaşındaki ABD'li yolcuyu havalimanında 20 dakika süren kalp masajı ve elektroşok uygulamasıyla hayata döndüren kalp uzmanı Doç. Dr. Emrah Erdoğan, "Yolcu kurtuldu. Yunanistan'da çok olumlu tepkiler aldık" dedi.

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