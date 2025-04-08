Türkiye'ye yoğun göç!

Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşından sonra yoğun göç aldı. İkamet eden 82 bin 635 Rus sayısı, 32 bin 785 Ukraynalı sayısının 2.5k atına çıktı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025

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İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de ikamet izni ile yaşayan yabancı sayısı, 13 Mart itibarıyla 1 milyon 76 bin 643 oldu. İkamet izni ile Türkiye'de 120 bin 301 Türkmenistan, 84 bin 85 Azerbaycan, 81 bin 635 Rusya, 76 bin 601 İran, 73 bin 178 Suriye, 68 bin 341 Irak, 58 bin 208 Özbekistan, 43 bin 934 Kazakistan, 36 bin 897 Afganistan, 32 bin 785 Ukrayna uyruklu bulunuyor.



Rusya ile Ukrayna savaşı sonrası iki ülkeden yoğun göç alan Türkiye'de 114 bin 420 Rus ve Ukraynalı ikamet izniyle yaşamına devam ediyor. Türkiye'de ikamet izniyle bulunan 81 bin 635 Rusya uyrukluların sayısı, 32 bin 785 Ukrayna uyruklarının yaklaşık 2.5 katı oldu. Türkiye'de kısa dönem ikamet izniyle bulunan Rusların sayısı 41 bin 803, Ukraynalıların sayısı ise 21 bin 454 olarak kayıtlara geçti.

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