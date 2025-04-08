TSMC dünyanın en gelişmiş mikroçipini tanıttı!

TSMC, dünyanın en gelişmiş mikroçipini tanıttı. 2 nanometre (2nm) teknolojisine sahip yeni nesil çipin seri üretimine yılın ikinci yarısında başlanması bekleniyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025

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Tayvan merkezli yarı iletken üreticisi TSMC, dünyanın en gelişmiş mikroçipini tanıttı. 2 nanometre (2nm) teknolojisine sahip yeni nesil çipin seri üretimine yılın ikinci yarısında başlanması bekleniyor.



Yeni çipin performans ve enerji verimliliğinde önemli bir sıçrama sağlaması, böylece teknoloji dünyasında köklü bir değişim yaratması öngörülüyor. Mikroçipler, günümüz teknolojisinin yapı taşları arasında yer alıyor. Elektrikli diş fırçalarından akıllı telefonlara kadar tüm elektronik cihazlarda kullanılıyor.

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