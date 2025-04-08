Konya'da karın ağrısı yaşayan adam kalp krizi geçirdiğini öğrendi!

Konya'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 64 yaşındaki Halil Songun'un kalp krizi geçirdiği belirlendi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025

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Konya'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 64 yaşındaki Halil Songun'un kalp krizi geçirdiği belirlendi. Hemen anjiyoya alınan ve 3 stent takılarak sağlığına kavuşan Songun, "Daha önce anjiyo olduğum için kalbimde bir problem olduğunu düşünmemiştim. Karın fıtığı ameliyatı olduğum için onun ağrısıdır diye düşündüm. Ama kalp krizi geçiriyormuşum. İyi ki gelmişim. Yeniden doğmuş gibiyim" dedi. Uzmanlar ise bazı karın ağrılarının kalp krizinin işareti olabileceğine dikkat çekti.

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