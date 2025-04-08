Kadıköy'de alkol zehirlenmesinden öldüğü sanılan adamın hayatta olduğu anlaşıldı: İfadesi ortaya çıktı!

Kadıköy'de alkol zehirlenmesinden öldüğü sanılarak defnedilen ve temmuz ayında hayatta olduğu anlaşılan Erol T.'nin (60) ifadesi ortaya çıktı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025

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İstanbul Kadıköy'de geçen yıl mart ayında alkol zehirlenmesinden öldüğü sanılarak defnedilen ve temmuz ayında hayatta olduğu anlaşılan Erol T.'nin (60) ifadesi ortaya çıktı. Erol T, "Kolonya satın aldım. Sonra da Kurbağalıdere'de oturup içtim. Kimse zorla içirmedi, kimse beni darp da etmedi. En son kendi rızamla kolonyayı içtim sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde hastanedeydim ve 1 ay boyunca tedavi olduğumu öğrendim. Şimdi durumum iyi. Olay nedeniyle kimseden şikâyetim yok." dedi. Ağabey Erdoğan T, "Tedavi olmak istemiş, 'sen ölüsün' demişler. Kardeşim ölü değil" diye konuştu. Arzu KAYA

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