El muayenesi hayatını kurtadı!

Elle yaptığı muayene sonucunda sol göğsünde bir kitle olduğunu anlayan Cansu Taşkın, soluğu hastanede aldı. Hastaneye giden Taşkın'a, lokal ileri evre meme kanseri teşhisi konuldu. Önce 16 kür kemoterapi ardından 25 seans ışın tedavisi uygulandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025

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İstanbul Bahçelievler'de Cansu Taşkın (34), elle yaptığı muayene sonucunda sol göğsünde bir kitle olduğunu anladı. Hastaneye giden Taşkın'a, lokal ileri evre meme kanseri teşhisi konuldu. Önce 16 kür kemoterapi ardından 25 seans ışın tedavisi uygulandı.



Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Sakin tarafından yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Taşkın, "Birkaç gün geçer diye bekledim. Geçmeyince ameliyat oldum" dedi.



Doç. Dr. Sakin, "Cansu tedaviye çok güzel yanıt verdi. Tedavi sonunda canlı tümör hücresine rastlamadık. Ayrıca hastanın koltuk altına geniş cerrahi müdahale ihtiyacına da gerek kalmadı" diye konuştu.

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