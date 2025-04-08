İzmit Körfezi'nde yangın paniği! Tanker gemisinde alevler yükseldi
İzmit Körfezi'nde Yarımca demir sahasında demirli halde bulunan 228 metrelik tanker gemisinin makine dairesinde yangın çıktı. Olay yerine ekipler intikal etti. Yangın büyümeden kontrol altına alındı.
İzmit Körfezi açıklarında panik anları yaşandı. "HAFNİA AFRİCA" isimli 228 metrelik tanker gemisinin makine dairesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
YANGIN BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI
Yangının ardından gemide bulunan karbondioksit söndürme sistemi devreye girdi.
Yangın büyümeden söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Gemide soğutma çalışmaları sürüyor.