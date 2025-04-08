Eskişehir’de kahreden olay! Ölüm yürürken kapısını çaldı: Kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 18:22

Eskişehir 'de Tepebaşı ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Köprübaşı Caddesi üzerinde sabah saatlerinde yürüyüş yapan Hüseyin Yalaveş , bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

EKİPLER OLAY YERİNE İNTİKAL ETTİ Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde kaldırılan Yalaveş, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.