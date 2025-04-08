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Eskişehir'de kahreden olay! Ölüm yürürken kapısını çaldı: Kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

Eskişehir'de acı bir olay meydana geldi. Yolda yürüdüğü sırada kalp krizi geçiren 56 yaşındaki Hüseyin Yalaveş kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Eskişehir’de kahreden olay! Ölüm yürürken kapısını çaldı: Kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

Eskişehir'de Tepebaşı ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Köprübaşı Caddesi üzerinde sabah saatlerinde yürüyüş yapan Hüseyin Yalaveş, bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

Eskişehir'de kahreden olay! Ölüm yürürken kapısını çaldı: Kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti (DHA)Eskişehir'de kahreden olay! Ölüm yürürken kapısını çaldı: Kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti (DHA)

EKİPLER OLAY YERİNE İNTİKAL ETTİ
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eskişehir'de kahreden olay! Ölüm yürürken kapısını çaldı: Kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti (DHA)Eskişehir'de kahreden olay! Ölüm yürürken kapısını çaldı: Kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti (DHA)

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
İlk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde kaldırılan Yalaveş, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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