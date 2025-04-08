Eskişehir'de kahreden olay! Ölüm yürürken kapısını çaldı: Kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti
Eskişehir'de acı bir olay meydana geldi. Yolda yürüdüğü sırada kalp krizi geçiren 56 yaşındaki Hüseyin Yalaveş kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Eskişehir'de Tepebaşı ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Köprübaşı Caddesi üzerinde sabah saatlerinde yürüyüş yapan Hüseyin Yalaveş, bir anda fenalaşarak yere yığıldı.
EKİPLER OLAY YERİNE İNTİKAL ETTİ
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.