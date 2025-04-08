İzmir'de 2.5 yaşındaki SMA hastası Mihra tedavinin ardından yürümeye başladı!

2.5 yaşındaki SMA hastası Mihra Helin Yenigün, ihtiyacı olan para toplanınca ailesiyle Dubai’ye gitti. 2 aylık tedavinin ardından iyileşti. İzmir’e döndükten sonra yürümeye başladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025

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İzmir Bornova'da yaşayan ev kadını Tülay Yenigün (29) ve inşaat işleri yapan Veysi Yenigün'ün, Berra (9) ve Nare'den (4) sonra dünyaya gelen kızları, SMA Tip 1 hastası 2.5 yaşındaki Mihra Helin Yenigün'ün valilik onaylı bağış kampanyası yaklaşık 1 yıl önce tamamlandı. Geçen mayıs ayında Dubai'ye giden Yenigün ailesi, iki ay süren gen tedavisi Zolgensma'nın ardından İzmir'e döndü. Yaklaşık 3 ay kortizon tedavisi gören Mihra Helin, yoğun fizik tedavi desteğiyle adım atmaya başladı.



'ARTIK RAHAT NEFES ALIYOR'

Veysi Yenigün, ablalarının elinden tutup yürüyen kızının sağlığına kavuşmasıyla büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Mihra Helin'in gen tedavisi almadan önce uzun süre yoğun bakımda kaldığını ifade eden Yenigün, çıktıktan sonra burnundan beslenmeye başlayan kızının Zolgensma sayesinde rahatlıkla nefes alıp ağızdan beslenebilir hale geldiğini kaydetti.



Mihra Helin'in ayak bileği ve ayak eklemlerinin desteklenmesini sağlayan AFO aparatı sayesinde içe basmadan adım attığını anlatan Yenigün, "Süreç tamamlandı çok şükür. Mihra Helin, 18 aylıkken Dubai'de 2 ay tedavi sürecimiz oldu. Şu anda ilacımız sayesinde Mihra Helin daha iyi. Kas kaybı vardı. Bunun önüne geçildi" dedi.

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