İstanbul'da profesörü kandırıp milyonlarını kaptılar!

Profesör N.K, telefon dolandırıcılarına kandı. 4 milyon 762 bin TL’lik altını elden teslim etti. Dolandırıldı. İki farklı kişiyi de aynı yöntemle dolandıran şüpheliler yakalandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025

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İstanbul'da telefon dolandırıcıları, Profesör N.K.'yı (60) polis ve savcı olarak tanıttı. Bir suç örgütünün, kimlik bilgilerini kullanarak çeşitli eylemlerde bulunacağı bilgisine ulaştıklarını söyledi. Bu örgüte operasyon yapılacağını belirten dolandırıcılar, N.K.'ya, "Bankada veya evde ne kadar para, döviz, ziynet eşyası varsa bize ver. Operasyon sürecinde güvene alacağız, daha sonra paralarını geri vereceğiz." dedi.



İnanan N.K., 4 milyon 762 bin TL değerindeki 1 kilo 285 gram ziynet eşyasını elden dolandırıcılara verdi. İki farklı kişiyi de aynı yöntemle dolandıran 3 kişi gözaltına alındı.

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