Gaziantep'te bebeğini acımasızca döven cani baba yakalandı!

Gaziantep'te yaşanan korkunç olayda vicdansız baba, 2 yaşındaki kızını acımadan darbetti. Görüntülerde, Y.E.'nin Y.E.T.'ye defalarca tekme ve tokat attığı ve saçlarından tutarak yere fırlattığı yer aldı. Çocuk ağladığı sırada tekrar yanına çağıran Y.E., onu yere yatırıp yüzüne defalarca tokat atıp saçlarından havaya kaldırdığı görüldü.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025

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Türkıye'nin kanını donduran olay Gaziantep'te yaşandı. Suriye uyruklu Y.E., 2 yaşındaki kızı Y.E.T.'ye şiddet uyguladı. O anlar, evdeki başka bir kişi tarafından cep telefonu ile kayda alınarak görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.



Görüntülerde, Y.E.'nin Y.E.T.'ye defalarca tekme ve tokat attığı ve saçlarından tutarak yere fırlattığı yer aldı. Çocuk ağladığı sırada tekrar yanına çağıran Y.E., onu yere yatırıp yüzüne defalarca tokat atıp saçlarından havaya kaldırdığı görüldü. Görüntülerin tepki toplaması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Vicdansız baba E.'ye tutuklandı. Y.E.T. ise Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

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