Aşka dönüşen iş arkadaşlığı dolandırma ile bitti!

Vedat D., sevgilisi Kübra A.’dan 65 bin lira borç aldı. Diğer çalışma arkadaşı Rabia S.’den de aynı parayı alarak kandırdı. Dolandırıldığını anlayan iki kadın, soluğu savcılıkta aldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025

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Aşka dönüşen iş arkadaşlığı dolandırma ile bitti! İstanbul Pendik'te iddiaya göre; aynı iş yerinde çalışan Kübra A. ve Vedat D.'nin arkadaşlığı bir süre sonra yerini duygusal birlikteliğe bıraktı. İkiliden Vedat D.'nin sinsi planı ise bu aşkın sonunu getirdi.



Doludizgin aşkları devam eden Kübra A. ve Vedat D.'nin birlikteliği, genç adamın dolandırıcılık oyunuyla sarsıldı. Vedat D., Kübra A.'ya kardeşinin askere gideceğini söyledi. Kardeşinin askerliğini bedelli olarak yapacağını ileri süren adam, sevgilisinden borç adı altında toplamda 65 bin lira para aldı. Parayı veren Kübra A., işin sonunda dolandırıldığını anlayınca beyninden vurulmuşa döndü.



10 YIL HAPİSLE YARGILANACAK

İkiliyle aynı iş yerinde çalışan Rabia S. ile konuşan Kübra A., başına gelen talihsiz olayı geç de olsa ortaya çıkardı. Vedat D., Rabia S.'den de "Kübra ile nişanlanacağız, para lazım" diyerek 65 bin lira para aldı. iki kadın dolandırıldıkları anlayınca soluğu savcılıkta aldı. Vedat D., 10 yıl hapisle yargılanacak.

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