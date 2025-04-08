Pendik'te feci kaza: TIR'a arkadan çarpan kişi yaşamını yitirdi!
Pendik Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye gişeler mevkiinde Ankara istikametinde hafif ticari araç, gişelerde ödeme yapan TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil TIR'ın altına girdi, 1 kişi olay yerinde can verdi.
İstanbul Pendik Kurtköy gişelerinde geçtiğimiz günlerde Umman'dan tatilden dönen Düzceli 4 öğretmenin bulunduğu araç TIR'ın altına girdi. Aynı yerde benzer bir kaza daha yaşandı.
Pendik Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye gişeler mevkiinde Ankara istikametinde hafif ticari araç, gişelerde ödeme yapan TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil TIR'ın altına girdi, 1 kişi olay yerinde can verdi.