Ankara'da acı ölüm: Alışveriş kasasında hayatını kaybetti!!

Ankara'da 1 Nisan'da alışveriş esnasında kasiyerle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan Gülçin Aras, kavganın büyümesiyle aniden fenalaşarak yere yığıldı. Aras, doktorların tüm çabalarına rağmen 5 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025

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Ankara Beypazarı'nda yaşayan Gülçin Aras (51), iddiaya göre 1 Nisan'da alışveriş esnasında kasiyerle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kavganın büyümesiyle birlikte daha önce beyin ameliyatı geçirdiği öğrenilen kadın aniden fenalaşarak yere yığıldı.



Durumu gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Aras, ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Aras, doktorların tüm çabalarına rağmen 5 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ÖMER ÇETİN

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