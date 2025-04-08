25 milyonluk Paris vurgununda turizm şirketinden açıklama!

25 milyonluk Paris vurgununda turizm şirketinden açıklama geldi. “Çalışanımızı emniyete biz ihbar ettik. Paraları samimiyete binaen elden vermişler” dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025

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Kayseri'de 400 okul öğrencisinden Paris gezisine götürme bahanesiyle topladığı 25 milyon lira ile yurt dışına kaçan turizm şirketi çalışanı Gürcan Sarıkaya'nın çalıştığı turizm şirketi sahibi konuştu; "Bizim ne geziden ne de toplanan paralardan haberimiz var. Gürcan'ı emniyete biz ihbar ettik" dedi.



Gürcan Sarıkaya'nın çalıştığı Macera Turizm'in sahibi Ahmet Gürlek, yaşanan olayda kendilerinin de mağdur oğlunu belirterek; "Biz 20 yıldır turizm faaliyeti yürütüyoruz. Gürcan Sarıkaya, bizim sigortalı çalışanımız. Okul yönetimleri bizi arayınca olaydan haberdar olduk. Hemen savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Gürcan'ı emniyete ilk biz ihbar ettik. Velilerin tamamı ödemeleri okul yönetimine teslim etmişler. Yönetim de bizim sigortalı personelimize" diye konuştu. ALİ ALTUNDAŞ

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