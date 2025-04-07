takvim-logo

Pendik'te ikinci gişe faciası! Hafif ticari araç TIR'ın altına girdi: 1 ölü

İstanbul Pendik Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ankara istikametinde hafif ticari araç TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil TIR'ın altına girdi 1 kişi hayatını kaybetti.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
Pendik’te ikinci gişe faciası! Hafif ticari araç TIR’ın altına girdi: 1 ölü

İstanbul Pendik Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ankara istikametinde hafif ticari araç TIR'a arkadan çarptı.

Hafif ticari araç TIR'a ok gibi saplandı







Çarpmanın etkisiyle otomobil TIR'ın altına girdi 1 kişi hayatını kaybetti.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İstanbul Pendik'te geçtiğimiz günlerde gişelerde bekleyen tıra çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetmişti.

🚨İstanbul Kurnaköy gişelerinde feci kaza! Görüntüler ortaya çıktı! Çok sayıda can kaybı var🚨İstanbul Kurnaköy gişelerinde feci kaza! Görüntüler ortaya çıktı! Çok sayıda can kaybı var

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN