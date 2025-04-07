Pendik'te ikinci gişe faciası! Hafif ticari araç TIR'ın altına girdi: 1 ölü
İstanbul Pendik Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ankara istikametinde hafif ticari araç TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil TIR'ın altına girdi 1 kişi hayatını kaybetti.
İstanbul Pendik Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ankara istikametinde hafif ticari araç TIR'a arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil TIR'ın altına girdi 1 kişi hayatını kaybetti.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
İstanbul Pendik'te geçtiğimiz günlerde gişelerde bekleyen tıra çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetmişti.