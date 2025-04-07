Faciadan dönüldü! Denizde yangın dehşeti: 5 kişi hastaneye kaldırıldı
İstanbul’dan Bursa Mudanya’ya seyahat eden BUDO deniz otobüsünde, limana yanaşma sırasında makine dairesinde yangın çıktı. Olayda 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Eminönü'nden dün saat 17.00'de Bursa Mudanya'ya hareket eden BUDO deniz otobüsü, Mudanya limanına yanaşırken saat 20.08'de makine dairesinde yangın çıktı.
Ekipler, kısa sürede limana yanaşan gemiye müdahale etti. Yangın hemen kontrol altına alınırken, vatandaşlar tahliye edildi. Dumandan etkilenen 1 personel ve 4 yolcu hastaneye kaldırıldı.