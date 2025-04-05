4 kişiyi silahla araziye çekip banka hesaplarını boşalttılar!

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 17:24

Mersin 'in Erdemli ilçesinde, 4 kişiyi silah zoruyla araziye götürüp gasp eden 7 kişi tutuklandı.

4 kişiyi silahla araziye götürüp paralarını gasbettiler (DHA)

SİLAH ZORUYLA ARAZİYE GÖTÜRÜP HESAPLARINI BOŞALTTILAR

Araştırmada 9 kişilik suç örgütünün, 4 kişiyi silah zoruyla araca bindirip kırsal araziye götürdükleri, hesaplarındaki paraları kendi hesaplarına transfer ettikleri, cep telefonlarını yağmaladıkları ve mağdurları da ailelerini arayıp fidye aldıktan sonra bıraktıkları belirlendi.