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4 kişiyi silahla araziye çekip banka hesaplarını boşalttılar!

Mersin'de 4 kişiyi silah zoruyla araziye götürüp, hesaplarındaki paraları kendi hesaplarına transfer ettiren 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada 1 tabanca, 2 şarjör, 6 mermi, 50 uyuşturucu hap, 10 gram esrar, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ile 8 cep telefonu ele geçirildi.

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4 kişiyi silahla araziye çekip banka hesaplarını boşalttılar!

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 4 kişiyi silah zoruyla araziye götürüp gasp eden 7 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesinde 4 kişinin silah zoruyla alıkonulup gasbedildiği ihbarıyla çalışma başlattı.

4 kişiyi silahla araziye götürüp paralarını gasbettiler (DHA)4 kişiyi silahla araziye götürüp paralarını gasbettiler (DHA)

SİLAH ZORUYLA ARAZİYE GÖTÜRÜP HESAPLARINI BOŞALTTILAR
Araştırmada 9 kişilik suç örgütünün, 4 kişiyi silah zoruyla araca bindirip kırsal araziye götürdükleri, hesaplarındaki paraları kendi hesaplarına transfer ettikleri, cep telefonlarını yağmaladıkları ve mağdurları da ailelerini arayıp fidye aldıktan sonra bıraktıkları belirlendi.

4 kişiyi silahla araziye götürüp paralarını gasp eden 7 şüpheli tutuklandı (DHA)4 kişiyi silahla araziye götürüp paralarını gasp eden 7 şüpheli tutuklandı (DHA)

Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen 7 ayrı adrese yönelik eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde 1 tabanca, 2 şarjör, 6 mermi, 50 uyuşturucu hap, 10 gram esrar, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ile 8 cep telefonu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.