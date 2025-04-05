4 kişiyi silahla araziye çekip banka hesaplarını boşalttılar!
Mersin'de 4 kişiyi silah zoruyla araziye götürüp, hesaplarındaki paraları kendi hesaplarına transfer ettiren 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada 1 tabanca, 2 şarjör, 6 mermi, 50 uyuşturucu hap, 10 gram esrar, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ile 8 cep telefonu ele geçirildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, 4 kişiyi silah zoruyla araziye götürüp gasp eden 7 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesinde 4 kişinin silah zoruyla alıkonulup gasbedildiği ihbarıyla çalışma başlattı.
SİLAH ZORUYLA ARAZİYE GÖTÜRÜP HESAPLARINI BOŞALTTILAR
Araştırmada 9 kişilik suç örgütünün, 4 kişiyi silah zoruyla araca bindirip kırsal araziye götürdükleri, hesaplarındaki paraları kendi hesaplarına transfer ettikleri, cep telefonlarını yağmaladıkları ve mağdurları da ailelerini arayıp fidye aldıktan sonra bıraktıkları belirlendi.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen 7 ayrı adrese yönelik eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde 1 tabanca, 2 şarjör, 6 mermi, 50 uyuşturucu hap, 10 gram esrar, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ile 8 cep telefonu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.