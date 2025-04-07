Dualar hayvan dostu Birgül'e! Beyin kanaması geçiren gazeteci yaşam mücadelesi veriyor

Sadece hayvan haberlerinin yer aldığı Ajanimo haber sitesinin kurucusu gazeteci Birgül Taşdemir, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü beyin kanaması geçirdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025

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Sadece hayvan haberlerinin yer aldığı Ajanimo haber sitesinin kurucusu 51 yaşındaki gazeteci Birgül Taşdemir, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü beyin kanaması geçirdi.

Taşdemir'in yaşam mücadelesinden zaferle çıkması için dua eden arkadaşları, hayvanseverler Taşdemir'in evindeki küçük can dostlarına yuva olmaya çağırıyor. Sokakta bulduğu hasta, bakımsız ve sahipsiz hayvanlara bir anne şefkati ile yuvalar buldu.

Bulamadıklarına evinin kapılarını açtı. Sadece hayvanlara değil, maddi imkânı olmayan, zor durumdaki öğrencilere de yardım elini uzattı.Taşdemir'in halen evinde baktığı 3 köpeği ve 13 kedisi ile kendisine yoldaşlık yaptığı kimsesiz bir kız çocuğu, onun eve dönmesini bekliyor. olmaya çağırıyor.

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