Tekirdağ'da miras cinayeti! Yengesi ile iki yeğenini öldürdü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Mehmet Garip, miras yüzünden husumetli olduğu yengesi Melike Garip ile yeğenleri Ferdi Garip ve Emine Bahar Tunalı'yı tabancayla vurarak katletti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025

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Tekirdağ Çerkezköy'de yaşayan Mehmet Garip, miras nedeniyle aralarında husumet olan ağabeyi Zülküf Garip'in evine gitti. Burada yengesi Melike Garip ve yeğeni Ferdi Garip ile tartıştı. Alt katta oturan yeğeni Emine Bahar Tunalı da daireye çıktı.

Öfkeli Mehmet Garip, tabancayı çıkarıp Melike Garip, Ferdi Garip ve Emine Bahar Tunalı'ya ateş açtı. Mehmet Garip, daha sonra da 1'inci kattaki Emine Bahar Tunalı'nın dairesine gidip içeridekilerden kapıyı açmasını istedi. Kapıyı açmayan Tunalı'nın eşi Buğra Tunalı, oğlu Sarp ve annesi Şükran Tunalı ile birlikte birinci katın balkonundan atlayıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, Melike Garip ve Ferdi Garip'in Emine Bahar Tunalı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, katil zanlısı Mehmet Garip'i yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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