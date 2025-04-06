Bursa'da yürekleri yakan facia! Ocakta bıraktığı yemek yüzünden 2 evladını kaybetti

Eylem Durmuş, ekmek almaya giderken ocağı açık bıraktı. Tencereden çıkan alevler tüm evi sardı. Çocukları Efe (4) ve 5 aylık Sevginur, kurtarılamadı. Enes’in (3) ise iyi olduğu anlaşıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025

Paylaş





ABONE OL

Bursa'nın Yenişehir ilçesi, faciaya ev sahipliği yaptı. Baba Burak Durmuş (32), çalıştığı iş yerinde gece mesaiye kaldı. Anne Eylem Durmuş (29) ise akşam yemeği için ocağa koyduğu tencerenin altını açık bıraktı. Ekmek almak için fırına gitti. O sırada tencereden çıkan alevler, tüm evi sardı.

Evin mutfak kısmında başlayan yangın, kısa sürede evin üst katındaki 5 aylık Sevginur Durmuş, ağabeyleri Enes Durmuş (3) ile Efe Durmuş'un (4) bulunduğu odaya sirayet etti. Ekmek aldıktan sonra evine dönen Eylem Durmuş, çocuklarını yanmış görünce feryat etti.

EKMEK BEBEK ARABASINDA

Komşuları sokağa akın etti. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürse de iki kardeşin yanmasına engel olamadı. Sevginur ve Efe, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı Enes Durmuş, hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İki kardeşin cenazeleri, dün ikindi namazını müteakip Demirboğa Mahallesi'nde gözyaşları içinde defnedildi. 2 minik kardeşe mezar olan evde, kardeşlerden kalan bebek arabasında poşete sarılı ekmek dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muharrem DOĞANTEZ

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN