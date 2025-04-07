Eski milli futbolcu İbrahim Akın, babasının vefatından 5 yıl sonra yarım daire için dava açtı!

Eski milli futbolcu İbrahim Akın, babası Erdoğan Akın’ın ölümünün üstünden beş yıldan fazla süre geçtikten sonra Konak Güzelyalı’daki bir apartman dairesi için ‘yarısı benim’ diyerek dava açtı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025

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Eski futbolcu ve iş adamı olan Erdoğan Akın Semahat Akın'la 1970 li yıllarda evlendi. Ancak çiftin çocukları dünyaya gelmedi. Çocuk özlemi içinde bulunan akım çifti bir kız çocuğu evlatlık edinerek anne baba oldular. Kızlarına Nilgün Akın adını verdiler.

BAKICI KADININ OĞLU

Çocukları olmayan Akın çifti evlatlık aldıkları kızları Nilgün için bir bakıcı tuttular. İş adamı Erdoğan Akın bu bakıcıdan bir çocuk dünyaya getirdi o da ünlü futbolcu İbrahim Akın'dı. İbrahim Akın 18 yaşına gelene kadar soyadını kullanamadı.

ZAMAN AŞIMINA UĞRADI

Altay'da başlayan ünlü futbolcu yine başladığı yer Altay'da futbol hayatına son noktayı koydu. Beş yıl yedi aylık sürenin ardından dava açan ünlü futbolcu İbrahim Akın ölen babasının mirasından pay istedi. Babasının resmi eşi olan Semahat Akın ve evlatlık aldığı kızın Nilgün Akın ise davaya itiraz ederek İbrahim Akın'ın herhangi bir hakkı olmadığını belirterek ikinci bir dava açtılar. Önümüzdeki günlerde mahkemede hakim karşısına çıkacak olan eski Milli futbolcu İbrahim Akın, Güzelyalı semtindeki bir dairenin yarısında hissesi olduğunu ve bu dairenin satışını iptal edilerek tarafına ödenmesini istedi.

Türk futbolunda damga vuran isimlerden olan ve Beşiktaş forması ile 2 bin 500'üncü golü atarak tarihe geçen İzmirli milli futbolcu İbrahim Akın, iddiaya göre futboldan kazandığı paraları tüketti.

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