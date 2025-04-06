Paris gezisi hayal oldu: Kayseri'de öğrencilere 25 milyon liralık vurgun!

Kayseri’deki 400 öğrenci, Fransa gezisine katılmak için hazırlık yaparken, turizm şirketinin çalışanı G.S., WhatsApp grubu üzerinden kişi başı 60 bin lira toplayarak 25 milyon lira dolandırdı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025

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Kayseri'de Fentek, Fen Bilimleri Koleji, İstem Koleji, Osman Ulubaş ve TED Koleji'nde okuyan 400 öğrenci, okulları tarafından duyurulan Fransa gezisine katılmak içir hazırlık yaptı.

Aileler öğrencilerinin pasaportlarını çıkartırken, bavullar toplandı, seyahat için gün sayıldı. Paris'e düzenlenecek olan okul gezisini organize eden turizm şirketinin çalışanı G.S, kurduğu WhatsApp grubu üzerinden kişi başı 60'ar bin lirayı elden topladı. Hiç kimseye de aldığı paralar karşılığında makbuz vermeyen G.S., aileleri yaklaşık 25 milyon lira dolandırdıktan sonra geziye sadece birkaç gün kalmasına rağmen sırra kadem bastı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Dolandırıcılık Şubesi ekipleri, yaptıkları araştırmada G.S'nin Paris gezisinden 3 gün önce İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçtığını saptadı. Aileler, büyük şok yaşadı.

Ali ALTUNTAŞ

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