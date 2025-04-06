takvim-logo

Lisede dehşet! Edirne'de 14 yaşındaki kız çocuğunun okul bahçesinde cansız bedeni bulundu

Edirne'de dehşet anları yaşandı. 14 yaşındaki kız çocuğu okul bahçesinde ölü bulundu.

takvim.com.tr
takvim.com.tr GAZETE
ABONE OL
Lisede dehşet! Edirne’de 14 yaşındaki kız çocuğunun okul bahçesinde cansız bedeni bulundu

Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde bulunan bir okulun bahçesinde kanlar içindeki 14 yaşındaki Gülden C'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın sevgilisi E.A. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edildi.

Gülden C.'nin cenazesi, otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN