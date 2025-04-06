Lisede dehşet! Edirne'de 14 yaşındaki kız çocuğunun okul bahçesinde cansız bedeni bulundu
Edirne'de dehşet anları yaşandı. 14 yaşındaki kız çocuğu okul bahçesinde ölü bulundu.
Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde bulunan bir okulun bahçesinde kanlar içindeki 14 yaşındaki Gülden C'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın sevgilisi E.A. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edildi.
Gülden C.'nin cenazesi, otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.