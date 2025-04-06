Antalya'da kreş skandalı! 2 yaşındaki bebek darbedildi, aile şikayetçi oldu

Antalya’da özel bir kreşte 2 yaşındaki bebek, uyku odasında iki çocuk tarafından darbedildi. Aile, kreşin güvenlik kameralarınca kaydedilen olay nedeniyle şikayetçi oldu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025

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Kahreden olay Antalya Muratpaşa'da yaşandı. Buse-Onur Altıparmak çiftinin iki yaşındaki bebekleri, iddiaya göre kreşte akran zorbalığına uğradı. Uyku odasında kendisinden yaşça büyük iki çocuk tarafından darp edilen ve ısırılan bebeğin yüzünde yara izi, morluk, burnunda ve kulaklarında ise kan lekelerini fark eden aile, kreşe dava açtı.

Korkunç olayın kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Buse Altıparmak, "Doktor, basit bir yaralanma değil, ciddi darp olduğunu söyledi. Burnunda ve kulağında kan izleri vardı. Kreş yönetimden fotoğraf istedim verilmedi. Darp sırasında bir öğretmen yoktu. Bebeğimi uyutmaya çalıştılar" şeklinde konuştu.

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