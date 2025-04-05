Türkiye yaza hazırlanırken "kutup soğukları" uyarısı geldi!

Meteoroloji uzmanları, yarından itibaren ülkenin birçok bölgesinde kutup soğukları nedeniyle hava sıcaklıklarının düşeceği bildirildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025

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Türkiye'nin dört bir yanı bahar havasının etkisinde yaza hazırlanırken Meteoroloji uzmanları, yarından itibaren ülkenin birçok bölgesinde kutup soğukları nedeniyle hava sıcaklıklarının düşeceği bildirildi. Marmara, Karadeniz iç ve doğu bölgelerinde olmak üzere bir çok bölgede kar yağacağını açıklandı. Soğuk hava dalgası önümüzdeki hafta boyunca sürecek.

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