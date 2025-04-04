Ankara sular altında kaldı! Yollar göle döndü sürücüler trafikte zorluk çekti
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle birçok cadde ve yol göle döndü. Araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Başkentte etkili olan gök gürültülü sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte akşam üzeri şiddetini artıran gök gürültülü sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekti.
Çankaya'nın yüksek kesimlerinde ise dolu nedeniyle etraf beyaza büründü. Sürücülerin doludan zarar görmemesi için araçlarının üzerini örttükleri görüldü.
ASKİ ekipleri, su birikintisinin olduğu yerlerde mazgalların açılmasına yönelik çalışma yaptı.