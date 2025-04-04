takvim-logo

Ankara sular altında kaldı! Yollar göle döndü sürücüler trafikte zorluk çekti

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle birçok cadde ve yol göle döndü. Araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
Ankara sular altında kaldı! Yollar göle döndü sürücüler trafikte zorluk çekti

Başkentte etkili olan gök gürültülü sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara'da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu. (AA)Ankara'da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu. (AA)

Kentte akşam üzeri şiddetini artıran gök gürültülü sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekti.

Ankara'da sağanak sonrası yollar göle döndü

Ankara'da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu. (AA)Ankara'da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu. (AA)

Çankaya'nın yüksek kesimlerinde ise dolu nedeniyle etraf beyaza büründü. Sürücülerin doludan zarar görmemesi için araçlarının üzerini örttükleri görüldü.

Ankara'da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu. (AA)Ankara'da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu. (AA)

ASKİ ekipleri, su birikintisinin olduğu yerlerde mazgalların açılmasına yönelik çalışma yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN