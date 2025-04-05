Bayram tatili dönüşü yollarda hareketlilik devam ediyor! Tekirdağ-İstanbul, Osmangazi Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu...

Bayram tatili dönüşü yollarda trafik başladı. Tekirdağ-İstanbul yolunda özellikle Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi mevkilerinde yoğunluk yaşanıyor. İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü güzergahlarında da dönüş hareketliliği sürüyor. Polis ve jandarma ekipleri, trafik akışını sağlamak için denetimlerini artırdı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 18:08

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Tatilcilerin dönmeye başlamasıyla özellikle Tekirdağ-İstanbul yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi mevkilerinde zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı! (AA)

Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyardı.

Kara yolundaki akıcı yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.

Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı! (AA)

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU İLE OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDE DÖNÜŞ HAREKETLİLİĞİ DEVAM EDİYOR

Dönüş için İstanbul-İzmir Otoyolu'nu tercih edenlerin Yalova ve Bursa bölümünde zaman zaman oluşturduğu akıcı yoğunluk, Osmangazi Köprüsü gişelerinde de sürüyor.

Büyük çoğunluğu dönüşe açılan Hersek Gişeleri'nden sorunsuz şekilde geçen tatilciler, kısa sürede İstanbul'a gidebiliyor.

Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı! (AA)

Köprünün her iki bölümünde denetimlerini sürdüren Yalova Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Timleri ile birlikte İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, durdurulan araç sürücüleriyle denetimlere ilişkin sohbet etti.

Sürücüler ve yolcular emniyet kemeri takmaları, hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda ekiplerce uyarıldı.

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