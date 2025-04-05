Mehmet Öz CMS Direktörlüğüne getirilen ilk Türk oldu!

Senatoda yapılan oylamada, 53 “evet” oyuna karşı 45 “hayır” oyu alan Mehmet Öz, böylelikle CMS Direktörlüğüne getirildi. Öz, bu göreve getirilen ilk Türk oldu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025

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ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) direktörlüğüne aday gösterdiği Türk kalp cerrahı Mehmet Öz'ü onayladı. Senatoda yapılan oylamada, 53 "evet" oyuna karşı 45 "hayır" oyu alan Öz, böylelikle CMS Direktörlüğüne getirildi.



Öz, bu göreve getirilen ilk Türk oldu. Senato'da tarihe geçen Mehmet Öz'ün yeni imajı ise dikkat çekti. Öz'ün ABD Başkanı Donald Trump'a benzer şekilde saçlarının rengini açtırdığı veya sarıya boyattığı görüldü. Mehmet Öz, 11 Haziran 1960'ta Cleveland'da doğdu.

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