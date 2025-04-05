Kocaeli'de zehirlenen 684 kişi gıda güvenliğini endişelerine neden oldu: Uzmanlar açıkladı

Kocaeli’de 648 kişi tavuk dönerden zehirlendi. Uzmanlar, tavuk parçalarının bazen çamaşır suyu ile beyazlatıldığı, çöpe atılacak hale gelmiş tavuk parçalarının da kullanıldığını belirtiyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tavuk döner yiyerek zehirlenen 684 kişinin tedavisi sürerken iki kişinin durumu kritik. Yaşanan tavuk döner zehirlenmesi ciddi gıda güvenliği endişelerine neden oldu. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral,'a göre, "Tavuk etinin çiğ veya az pişmiş tüketilmesi, bakterilerin tavuk etinde hızla çoğalmasına neden oluyor ve genellikle Salmonella gibi bakteriyel enfeksiyon riskini artırıyor."



KORKUNÇ İDDİALAR

Kokuşmuş, çöpe atılacak hale gelmiş tavuk parçalarının tavuk döner yapımında kullanıldığını aktaran Göral, "Tavuk parçaları bazen çamaşır suyu ile beyazlatılıyor. Kokuşmuş, çöpe atılacak hale gelmiş tavuk parçaları tavuk döner yapımında kullanılıyor. Bu son derece ahlaksız ve yanlış bir yöntemdir. Resmen öldürmeye teşebbüs gibidir. Ayrıca bilinen ve tanınan/markalaşmış yerde tavuk döner tüketilmelidir."

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