Bilim dünyasında çığır açan keşif: Kahve telvesi betonu güçlendirebilir!

Milyarlarca kilogram atılmış kahve telvesini, betonu yüzde 30 oranında güçlendiren sürdürülebilir bir malzemeye dönüştüren bir yöntem ortaya çıktı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025

Paylaş





ABONE OL

Avustralyalı araştırmacılar, çığır açan bir keşifle milyarlarca kilogram atılmış kahve telvesini, betonu yüzde 30 oranında güçlendiren sürdürülebilir bir malzemeye dönüştüren bir yöntemi ortaya çıkardı. Bu yöntem, hem atık yönetimi hem de inşaat sektörünün zorluklarına umut verici bir çözüm sunuyor. Birçok şirketin, RMIT Üniversitesi mühendisi Rajeev Roychand'a iş teklifinde bulunduğu iddia edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN