Büşra Cin’in katil zanlısı sevgilisi Özcan Korkmaz için yapılan yorumlar pes dedirtti!

Aydın’da Büşra Cin, sevgilisi Özcan Korkmaz’ın evinde ölü bulundu. Yatağının altından cinayet tabancası çıkan adam, hapse konuldu.Ancak sosyal medyadaki fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuldu. Genç kızların yorumlarını görenler şok oldu: Çok yakışıklı, hapiste ziyaret edebilir miyiz?

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Büşra Cin'in, sevgilisi Özcan Korkmaz'ın evinde cansız bedenine ulaşıldı. Cin'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Genç kızın ölümünden sonra sevgilisi Özcan Korkmaz, tutuklandı. Korkmaz, emniyetteki ifadesinde sevgilisi ile kavga ettiğini kabul etti. Korkmaz, kavga sonrası evi terk ettiğini, eve geldiğinde ise sevgilisini yatakta kanlar içinde bulduğunu söyledi. Genç kızın ölmeden önce kürtaj yaptırdığı iddia edildi.



'HAPİSTE ZİYARET EDEBİLİYOR MUYUZ?'

Geniş kapsamlı aramada kayıp silah, yatağın altında bulundu. Cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturma devam ederken, genç kızın tutuklanan sevgilisi için sosyal medyada yapılan yorumlar ise 'pes' dedirtti. Bazı kullanıcılar yaptıkları yorumlarda; "Yakışıklıyı hapiste ziyaret edebiliyor muyuz? Şöyle yakışıklı çocuğun içeride çürüyecek olması üzücü. Şu yakışıklı adama çok yazık" ifadelere yer verildi.

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