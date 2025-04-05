Burak Özçivit'in adını verdikleri kedi iki ülke arasında sıkışıp kaldı!

İstanbul’dan bir gemiye kaçak binen kedi, Rusya’ya gitti. Limanda indi. Burak Özçivit’i çok seven Ruslar, “Burak” adını verdi. Ama kedi, iki ülke arasında krize yol açtı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025

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İstanbul'dan Rusya'nın Novorossiysk limanına giden konteynerden çıkan Burak adlı kedi iki ülke arasında mini krize neden oldu... Burak yasalar nedeniyle ne limandan çıkabiliyor ne de Türkiye'ye dönebiliyor.



Türkiye ile Rusya arasında kedi krizi patlak verdi. İstanbul'dan yaklaşık 1 ay önce hareket ederek Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na yanaşan Türk gemideki konteynerlerin birinde kaçak bir yolcu tespit edildi. Siyah renkli bir kedi konteynerin içinde Rusya limanına ulaştı.



Gemi personeli kediye, Rusya'da büyük bir hayran kitlesi olan Burak Özçivit'ten hareketle Burak ismini verdi. Kedi limanda kaldı, gemi Türkiye'ye hareket etti. Ancak kaçak yolcu Burak'a Rusya'ya giriş izni verilmedi, Burak Türkiye'ye de dönemedi.



Bir çok Rus hayvansever Burak'ı sahiplenmek istese de, Rus makamlarından bunun için de izin çıkmadı. Gemi personeli Burak'ı geri almak istese de Rus yetkililer yasalar nedeniyle bunun mümkün olmadığını açıkladı. Liman çalışanları adeta maskotları olan kedi Burak'a bir yatak ve tırmalama direği aldı. Burak'ın uyuduğu taşıma kabı da geniş bir kafesle değiştirildi.

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