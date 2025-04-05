Boşananlar dikkat: Takılar avukata kalabilir!

Bir çiftin çekişmesiz boşanmak için en az 200 bin lirayı gözden çıkarması gerekirken, çekişmeli boşanmalarda ise bu maliyet daha da artıyor. Böylece düğünde takılan takılar avukata kalabilir.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025

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Evlilik kararı alan çiftler zevklerine göre belli bir borcun altına girerken, daha sonrasında boşanmak da artık bir o kadar masraflı oldu. Bir çiftin çekişmesiz boşanmak için en az 200 bin lirayı gözden çıkarması gerekirken, çekişmeli boşanmalarda ise bu maliyet daha da artıyor.



Bursa Barosu avukatlarından Cüneyt Fidan, "Avukat ücretleri, baronun ücretine göre yaklaşık 100 bin lira tutmaktadır. Bazı davalarda 500 bin liraya kadar çıkıyor. Ancak gelinen noktada yapılan masraflara bakıldığında düğün sırasında takılan takılar artık avukata ait sayılabilir. Çünkü dava masrafları çok yüksek" dedi.

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