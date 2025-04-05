Bandırma Körfezi bitiyor: Vatandaşlar kirlilikten endişeli

Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. çevreye verdiği zarar nedeniyle geçtiğimiz ay 1 milyon 337 bin 354 TL idari para cezasına çarptırılmasına rağmen, çevreyi kirletmeye devam ediyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025

Paylaş





ABONE OL

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. çevreye verdiği zarar nedeniyle geçtiğimiz ay 1 milyon 337 bin 354 TL idari para cezasına çarptırılmasına rağmen, çevreyi kirletmeye devam ediyor.



Denize kimyasal deşarjlar ve havaya yoğun duman salınımı, tüm uyarılara karşın sürüyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar, gün geçtikçe artan çevre kirliliğinden endişeli. Denize bırakılan atıklar ve gökyüzünü kaplayan sarı ve beyaz dumanlara isyan büyük.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN