Aksiyonun kralı hakkındaki iddialara tepki gösterdi!

Claude Van Damme (64), Romanya’da insan ticareti mağduru 5 kadınla cinsel ilişkiye girmekle suçlandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025

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Belçika asıllı Amerikalı oyuncu Jean- Claude Van Damme (64), Romanya'da insan ticareti mağduru 5 kadınla cinsel ilişkiye girmekle suçlandı. Fransa'nın Cannes kentinde Morel Bolea liderliğindeki bir suç örgütünün kaçırdığı kadınların suçladığı Van Damme, sert açıklamalar yaptı: Kariyerimin bu döneminde saçma iftiralarla uğraşmak zorunda kaldım. Hiç endişem yok, bu iftirayı atanlarla mahkemede hesaplaşmak benim için güzel bir deneyim olacak.

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