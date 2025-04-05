Bilecik'te dehşet: Kocasını boğazından bıçakladı!

Bilecik'te Hülya A. iddiaya göre mutfaktan aldığı bıçağı eşinin boğazına sapladı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Reşit A. ameliyata alındı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025

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Bilecik'te yaşayan Hülya A. ile eşi Reşit A. ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Hülya A. iddiaya göre mutfaktan aldığı bıçağı eşinin boğazına sapladı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Reşit A. ameliyata alındı. Reşit A.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, 1 çocuk annesi Hülya A. olay yerinde gözaltına alındı. Çiftin bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve sık sık kavga ettikleri öğrenildi.

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