Antalya'da genç mühendisin sır ölümü!

5 yıldızlı otelde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan gıda mühendisi Osman Süzen, hayatını kaybetti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025

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Antalya Manavgat'ta 5 yıldızlı bir otelde bir süre önce işi başlayan genç mühendis Osman Sözen, dün işyerinde aniden fenalaştı. Mesai arkadaşları otele hemen ambulans çağırdı. Bu sırada otelin sağlık ekibi ve mesai arkadaşları başından hiç ayrılmadı. Otele gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Osman Süzen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirtilen Osman Süzen'in ani ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Acı haberi alır almaz hastaneye gelen ailesi büyük üzüntü yaşarken, cenaze otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Süzen'in cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edilerek defnedilmek üzere memleketi Akseki ilçesine götürüldü.

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