Avcılar'da sahte dolar kabusu!

Avcılar'da Yolcu Saygın, kendisinden 100 dolarla masaj koltuğu alan 3 kişiyi şüpheli hareketleri nedeniyle kayıt altına aldı. Daha sonra dövizin de sahte olduğunu öğrendi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025

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İstanbul Avcılar'da ikinci el ürün satışı yapan Yolcu Saygın, kendisinden 100 dolarla masaj koltuğu alan 3 kişiyi şüpheli hareketleri nedeniyle kayıt altına aldı. Daha sonra dövizin de sahte olduğunu öğrenen satıcı, şahıslardan şikayetçi oldu. Saygın, "Bir daha yabancı para ile alışveriş yapmam" dedi.

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