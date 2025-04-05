Avcılar'da sahte dolar kabusu!
Avcılar'da Yolcu Saygın, kendisinden 100 dolarla masaj koltuğu alan 3 kişiyi şüpheli hareketleri nedeniyle kayıt altına aldı. Daha sonra dövizin de sahte olduğunu öğrendi.
İstanbul Avcılar'da ikinci el ürün satışı yapan Yolcu Saygın, kendisinden 100 dolarla masaj koltuğu alan 3 kişiyi şüpheli hareketleri nedeniyle kayıt altına aldı. Daha sonra dövizin de sahte olduğunu öğrenen satıcı, şahıslardan şikayetçi oldu. Saygın, "Bir daha yabancı para ile alışveriş yapmam" dedi.