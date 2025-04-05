Balıkesir'de 14 yaşındaki çocuk baba katili oldu!

14 yaşındaki R.Ç., aile içinde şiddet uyguladığı öne sürülen babası Metin Ç.’yi ekmek bıçağıyla karnından bıçaklayarak hayattan koparttı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025

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Tüyleri ürperten olay dün Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yaşandı. İddiaya göre R.Ç. aile içinde şiddet uyguladığı öne sürülen baba Metin Ç. ile tartıştı. Gerilim giderek arttı. Tansiyon giderek yükseldi.



Öfkeli çocuk, eline aldığı ekmek bıçağıyla baba Metin Ç'yi karnından bıçaklandı. Çetinkaya, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, yaralı adamı hastaneye kaldırdı. Tahlisiz Metin Ç. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.



BABA KATİLİ OLDU

R.Ç. jandarma tarafından gözaltına alındı. Diğer yandan Metin Ç.'nin cenazesi, dün ikindi namazı sonrası Dursunbey ilçesine bağlı İsmailler Mahallesi'nde toprağa verildi.

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