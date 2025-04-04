Korutepe Tüneli’nde feci kaza: Yaralılar var! İstanbul yönü trafiğe kapatıldı | 8 araç birbirine girdi

Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 18:12

Zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor. (AA)

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralanırken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor. (AA)

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapanırken, ekiplerin ulaşımı açma çalışması sürüyor.