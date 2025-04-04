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Korutepe Tüneli'nde feci kaza: Yaralılar var! İstanbul yönü trafiğe kapatıldı | 8 araç birbirine girdi

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, Korutepe Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 araç birbirine girdi. İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, otoyolun İstanbul yönü tamamen trafiğe kapandı.

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Korutepe Tüneli’nde feci kaza: Yaralılar var! İstanbul yönü trafiğe kapatıldı | 8 araç birbirine girdi

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme kaza meydana geldi. Zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

TEM'de feci kaza: 8 araç zincirleme kazaya karıştı: 8 yaralı

Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimindeki kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. (AA)Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimindeki kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. (AA)

Otoyolun İstanbul istikameti Korutepe Tüneli'nde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor. (AA)Zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor. (AA)

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralanırken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor. (AA)Zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor. (AA)

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapanırken, ekiplerin ulaşımı açma çalışması sürüyor.

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