Kayıp olarak aranıyordu! Ormanlık alanda bulundu! Görüntüsü dehşete düşürdü

Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 12:17

15 yaşındaki Bilgehan Ege Atlas. (İHA)

HAREKETSİZ YATAN GENCİ GÖRDÜLER

Atlas'ın bulunması için arama çalışmaları sürdürülürken, akşam saatlerinde Nafiz Gürman Atatürk ormanındaki dağ yolunda yörede oturan gençler hareketsiz şekilde yatan bir genci buldu.

Vatandaşlar, darp edilmesi sonucu ağır şekilde yaralanan genci patika yoldan ana caddeye indirirken, 112 Acil Çağrı Merkezine de haber verdi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olduğu anlaşılan gencin kayıp olarak aranan Bilgehan Ege Atlas olduğu belirlendi.