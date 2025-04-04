Kayıp olarak aranıyordu! Ormanlık alanda bulundu! Görüntüsü dehşete düşürdü
İzmir'de, Ramazan Bayramının 1'inci gününden itibaren kendisinden haber alınamayan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 15 yaşındaki Bilgehan Ege Atlas, ormanlık alanda hareketsiz şekilde yatarken bulundu. 15 yaşındaki gencin hali görenleri dehşete düşürdü.
İzmir'de yaşayan 15 yaşındaki Bilgehan Ege Atlas adeta sırra kadem bastı.
Bayramın 1'inci günü Bayraklı ilçesindeki evinden ayrılan Bilgehan Ege Atlas'a ulaşamayınca durumundan endişe duyan ailesi, polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu.
HAREKETSİZ YATAN GENCİ GÖRDÜLER
Atlas'ın bulunması için arama çalışmaları sürdürülürken, akşam saatlerinde Nafiz Gürman Atatürk ormanındaki dağ yolunda yörede oturan gençler hareketsiz şekilde yatan bir genci buldu.
Vatandaşlar, darp edilmesi sonucu ağır şekilde yaralanan genci patika yoldan ana caddeye indirirken, 112 Acil Çağrı Merkezine de haber verdi.
SAĞLIK DURUMU CİDDİ
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olduğu anlaşılan gencin kayıp olarak aranan Bilgehan Ege Atlas olduğu belirlendi.
YOĞUN BAKIMDA TEDAVİYE ALINDI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atlas, sedye ile ambulansa alınarak Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.