Babasını ekmek bıçağı ile öldürdü! Sebebi kahretti

Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 12:05

Baba M.Ç. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etti. (İHA)

Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan kız çocuğu C.Ç. (16) bacağından hafif derecede yaralandı. İki şahıs 112 Acil Servis ekipleri tarafından Dursunbey Devlet Hastanesine sevk edildi. Baba M.Ç. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat ederken, R.E.Ç. gözaltına alındı.