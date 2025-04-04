takvim-logo

Babasını ekmek bıçağı ile öldürdü! Sebebi kahretti

Balıkesir’de aile içi yaşanan kavga kanlı bitti. Annesine şiddet uygulayan babaya bıçakla saldıran 14 yaşındaki çocuk babasının katili oldu.

İHA
İHA
ABONE OL
Babasını ekmek bıçağı ile öldürdü! Sebebi kahretti

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Dursunbey ilçesi İstasyon Mahallesinde geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında M.Ç. (38) eşi N.Ç.'ye (37) ikametlerinde şiddet uyguladı.

Olay sırasında çocukları R.E.Ç.'nin (14) annesini korumak amacıyla babası M.Ç'yi ekmek bıçağı ile sırt bölgesinden bıçakladığı öğrenildi.

Baba M.Ç. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etti. (İHA)Baba M.Ç. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etti. (İHA)

Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan kız çocuğu C.Ç. (16) bacağından hafif derecede yaralandı. İki şahıs 112 Acil Servis ekipleri tarafından Dursunbey Devlet Hastanesine sevk edildi. Baba M.Ç. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat ederken, R.E.Ç. gözaltına alındı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN