Esenyurt'ta koca dehşeti!

Esenyurt'ta yaşanan olayda Ahmet Başak, eşi Ayşegül Başak'la (41) şiddetli geçimsizlik yüzünden tartıştı. Ahmet Başak, eşine bıçakla saldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayşegül Başak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025

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Korkunç olay dün İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Ahmet Başak, eşi Ayşegül Başak'la (41) şiddetli geçimsizlik yüzünden tartıştı. Ahmet Başak, eşine bıçakla saldırdı. O sırada evde bulunan 16 yaşındaki kızları, annesini korumak için araya girdi ancak babasını durduramadı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayşegül Başak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, katil zanlısı Ahmet Başak'ı gözaltına aldı.

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