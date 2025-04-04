3 Nisan 2025 Süper Loto Sonuçları: Süper Loto sonuç sorgulama
3 Nisan 2025 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen ve şans oyunu severlerin büyük bir merakla takip ettiği Süper Loto çekilişleri, haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar akşamları gerçekleştiriliyor. 3 Nisan 2025 Perşembe günü yapılan çekiliş sonrasında kazanan numaralar belli oldu. İşte Süper Loto sonuç sorgulama ekranı.
Milli Piyango İdaresi'nin en çok merak edilen çekilişlerinden Süper Loto, bu hafta da heyecanla takip edildi. 3 Nisan 2025 Perşembe akşamı gerçekleştirilen çekilişin ardından kazanan numaralar belli oldu. Şans oyunu severler, büyük ikramiyenin sahibi olup olmadıklarını öğrenmek için sonuç sorgulama ekranına akın etti. İşte, bu haftanın şanslı numaraları ve Süper Loto çekiliş detayları...
🕘 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILIYOR?
03 Nisan 2025 Süper Loto Sonuçları
Kazanan Numaralar
5-21-24-26-33-57
🎯 Süper Loto Oyunu Nasıl Oynanır?
Süper Loto'da, 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 tanesi seçilerek bir kolon oluşturulur. Çekiliş sonucu belirlenen 6 sayıyı doğru tahmin eden kişi veya kişiler büyük ikramiyeyi kazanır. 2, 3, 4 ve 5 sayıyı doğru bilen katılımcılar ise ikramiye havuzundan pay alır.
🟡 3 Nisan 2025 Süper Loto Kazandıran Numaralar:
Çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Saat 21:30'da yapılacak çekilişin ardından kazandıran numaralar aşağıda güncellenecektir.
📌 3 Nisan 2025 Süper Loto Sonuçları:
🔢 [Kazandıran numaralar çekiliş sonrası burada yer alacak.]
💻 Süper Loto Sonuçları Nasıl Sorgulanır?
Süper Loto biletinizin kazanıp kazanmadığını öğrenmek oldukça kolay. Aşağıdaki adımları izleyerek hızlıca sonuçlara ulaşabilirsiniz:
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millipiyangoonline.com adresine girin.
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"Bilet Sorgulama" bölümüne tıklayın.
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Bilet numaranızı girerek, kazandığınız ikramiye tutarını anında görüntüleyin.