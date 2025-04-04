Bilecik’te aile faciası: Tartıştığı kocasını boğazından bıçakladı

Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 11:27

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kayıboyu Mahallesi Çınar 1 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Hülya A. ile eşi Reşit A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bilecik 'te tartıştığı eşi Hülya A. (35) tarafından boğazından bıçaklanan Reşit A. (40) ağır yaralandı.

BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Hülya A., iddiaya göre mutfaktan aldığı bıçağı eşinin boğazına sapladı. Reşit A. yaralanırken, komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bilecik'te 35 yaşındaki kadın tartıştığı kocasını boğazından bıçakladı (DHA)

YARALI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Boğazında 10 santimlik kesi oluşan Reşit A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Reşit A.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, 1 çocuk annesi Hülya A. olay yerinde gözaltına alındı.

Bilecik'te 35 yaşındaki kadın tartıştığı kocasını boğazından bıçakladı (DHA)

Çiftin bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve sık sık kavga ettikleri öğrenildi.