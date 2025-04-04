Çanakkale'de bot faciası!
Çanakkale'de kaçak göçmenleri taşıyan bir bot henüz belirlenemeyen bir nedenle battı. 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında önceki gün sabaha karşı kaçak göçmenleri taşıyan bir bot henüz belirlenemeyen bir nedenle battı. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 25 göçmeni sağ olarak kurtardı.
Ne yazık ki 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılan göçmenler, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.