Çanakkale'de bot faciası!

Çanakkale'de kaçak göçmenleri taşıyan bir bot henüz belirlenemeyen bir nedenle battı. 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025

Paylaş





ABONE OL

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında önceki gün sabaha karşı kaçak göçmenleri taşıyan bir bot henüz belirlenemeyen bir nedenle battı. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 25 göçmeni sağ olarak kurtardı.



Ne yazık ki 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılan göçmenler, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN