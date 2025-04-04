Bolu'daki otel yangınıyla ilgili milletvekilleri soracak bilirkişi yanıtlayacak!

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını ile ilgili alanında uzman kişilerden oluşan bilirkişi, milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025

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TBMM Kartalkaya Araştırma Komisyonu, önümüzdeki hafta 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını ile ilgili alanında uzman kişilerden oluşan bilirkişiyi dinleyecek. Bilirkişi, yaptıkları incelemelere dayanarak facia ile ilgili detaylı bilgi verip milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. Komisyon ayrıca bilirkişi raporunu da mahkemeden isteyecek.

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