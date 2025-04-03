Şanlıurfa'da kanalizasyon kazısında toprak kaydı! Acı haber: 2 işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Valisi Hasan Şıldak, Ceylanpınar ilçesindeki kanalizasyon çalışması sırasında bazı işçilerin kayan toprağın altında kalmasıyla ilgili kurtarılan 3 işçiden ikisinin hayatını kaybettiğini, birinin ise halen arandığını bildirdi.

Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025 18:48

Paylaş





ABONE OL

Şanlıurfa'nın Valisi Hasan Şıldak, Ceylanpınar ilçesindeki kanalizasyon çalışması sırasında bazı işçilerin kayan toprağın altında kalmasıyla ilgili kurtarılan 3 işçiden ikisinin hayatını kaybettiğini, birinin ise halen arandığını bildirdi.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki kanalizasyon çalışması sırasında yığılan topraklar işçilerin üzerine göçtü.

İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma, sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Şanlıurfa'da kanalizasyon kazısında toprak kaydı (AA)

Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmaların ardından işçilerden üçü yaralı olarak kurtarıldı. İlk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan işçilerden ikisi kurtarılamadı.

Toprak altında olduğu değerlendirilen 1 işçinin arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa'da kanalizasyon kazısında toprak kaydı (AA)

3 İŞÇİDEN İKİSİ KURTARILAMADI

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kanalizasyon bağlantısında çalışan firmadaki işçilerinin toprak altında kaldığını belirterek, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Yapılan çalışmalar neticesinde toprak altındaki 3 işçiye ulaşıldığını aktaran Şıldak, "Bu işçilerden ne yazık ki 2'si vefat etti. Kurtarılan 1 işçinin de sağlık durumu iyi. Halen toprak altında kalan 1 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor. Çok kısa sürede ona da ulaşılacak. Şu an için o işçinin sağlık durumuyla ilgili net bir bilgi veremiyoruz." diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN